ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਰਹਾਨ ਬਣਿਆ ਸਿਕਸਰ ਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜੜ੍ਹੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਕੇ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

SAHABZADA FARHAN CREATES HISTORY
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਰਹਾਨ ਬਣਿਆ ਸਿਕਸਰ ਕਿੰਗ (IANS PHOTO)
Published : November 23, 2025 at 3:19 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

'ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ'

ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਕੋਣੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 177 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 45 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ (122) ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ (103) ਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼

  1. ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੇਲ ਨੇ ਇਹ ਛੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2015 ਤੱਕ ਉਸਨੇ 135 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
  2. ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ: ਉਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 170 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 103 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
  3. ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 122 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।
  4. ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ 2024 'ਚ 105 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
  5. ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ
ਫਰਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਾਂ ਲਈ ਕਰਨਬੀਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 15-15 ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 11 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ, ਕਰਨਬੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 13 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 14 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਅਜੇਤੂ 80 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2007 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

'ਤਿਕੋਣੀ ਟੀ 20 ਲੜੀ'

ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 20 ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ 128/7 ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ (3/16) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਅਜੇਤੂ 80 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

MOST T20 SIXES
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ
PAKISTAN BATSMAN SAHABZADA FARHAN
