ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ, ਛੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 5, 2026 at 8:23 AM IST
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਨਡੇ ਟੀਮ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਾਬਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 17 ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 77.16 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 544 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 91 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Seasoned batter misses out as Pakistan announce squad for the ODI series in Bangladesh.— ICC (@ICC) March 4, 2026
Details ⬇️https://t.co/HRG1zI5QKq
'ਫਖਰ, ਸੈਮ ਅਤੇ ਨਸੀਮ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੈਮ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸੀਮ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਹਾਰਿਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ'
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੜੀ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।
'ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ'
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿਲ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਫੈਜ਼ਲ ਅਕਰਮ, ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਦ ਮਸੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਨਡੇ ਟੀਮ:
ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫੈਜ਼ਲ ਅਕਰਮ, ਹਰਿਸ ਰਾਊਫ, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਾਦ ਫਰਸ਼ਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ, ਸਲਮਾਨ ਅਗਮ, ਸਲਜ਼ਾਨ ਅਗਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ।