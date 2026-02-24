ETV Bharat / sports

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੱਜ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

PAK VS ENG SUPER 8 MATCH
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup Today Match: ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇਗੀ।

2022 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਰ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

PAK ਬਨਾਮ ENG: ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਪਿਨਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਚ ਹੌਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਸਪਿਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪਿੱਚ ਦੇ ਹੌਲੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਟੀਮ ਕੋਲ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪਿਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਿੱਚ ਦੇ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

PAK ਬਨਾਮ ENG: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 31 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 21 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।

PAK ਬਨਾਮ ENG: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਦਸਤੇ

ਇੰਗਲੈਂਡ: ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਸੈਮ ਕੁਰਾਨ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਖਵਾਜਾ ਨਫੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ।

TAGGED:

PAK VS ENG SUPER 8 MATCH
PAK VS ENG IN T20 WORLD CUP
TODAY T20 WORLD CUP MATCH
ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
PAK VS ENG SUPER 8 MATCH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.