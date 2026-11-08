PAK vs SL: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
PAK vs SL Test Series 2026: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : November 8, 2026 at 10:37 AM IST
Pakistan Update Test Squad: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 17 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੱਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ ਆਰਿਫ਼, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਬੀਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਾਕਿਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਇਅਬ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 66.09 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 727 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 19 ਸਾਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਅੱਠ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਟਰਾਫੀ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਬਲੂਜ਼ ਦੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਰ ਸਾਕਿਬ ਨੇ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 20.60 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 47 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 7-34 ਸੀ।
Three maiden call-ups as Pakistan adjust their Test squad for #WTC27 series against Sri Lanka 👀 https://t.co/ujgKdyEDLT— ICC (@ICC) November 7, 2026
ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 9 ਟੈਸਟ, 3 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 6 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰਾਫੀ ਗ੍ਰੇਡ I ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਟਰਾਫੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵ੍ਹਾਈਟਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, 74 ਅਤੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (ਕਪਤਾਨ), ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ, ਅਲੀ ਸ਼ੱਬੀਰ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ ਆਰਿਫ਼, ਰਜ਼ਾਉੱਲਾ, ਸਾਦ ਬੇਗ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ, ਸਾਕਿਬ ਖਾਨ, ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਕੁਸਲ ਮੇਂਡਿਸ (ਕਪਤਾਨ), ਅੰਜਲਾ ਬਾਂਦਰਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚਾਂਦੀਮਲ, ਧਨੰਜੈ ਡੀ ਸਿਲਵਾ, ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ, ਅਸਿਥਾ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੈਸੂਰੀਆ, ਲਾਹਿਰੂ ਕੁਮਾਰਾ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਕੇਸਰਾ ਨੁਵਾਂਥਾਨਯਾ, ਸੋਨਲਨਯਾ, ਸੋਨਲਨਯਾ, ਸੋਨਲ।
WTC ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੇਬਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4.63 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਬਲਯੂਟੀਸੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 33.33 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।