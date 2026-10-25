PCB ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸਮੇਤ 12 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 9 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 11:09 AM IST
Pakistan Test Squad: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ 12 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Domestic performers rewarded in Pakistan's squad for the upcoming #WTC27 series against Sri Lanka 🏏 https://t.co/LI0bBCAnGR— ICC (@ICC) October 24, 2026
ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸਮੇਤ 12 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਸਮੇਤ 12 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ-ਉਲ-ਹੱਕ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ, ਓਵੈਸ ਜ਼ਫਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ, ਓਬੈਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੀਸੀਬੀ ਪੈਟਰਨ ਇਲੈਵਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਹਾ, ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰਾਫੀ ਗ੍ਰੇਡ I ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 730 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 225 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ 652 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਸਮੀਰ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 405 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ, ਰਜ਼ਾਉੱਲਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਦ ਬੇਗ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 9 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 17 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੱਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 4.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 33.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਾ, ਰਜ਼ਾਉੱਲਾ, ਸਾਦ ਬੇਗ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ, ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ।
ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਲਈ ਪੀਸੀਬੀ ਪੈਟਰਨਜ਼ XI
ਸਾਦ ਬੇਗ (ਕਪਤਾਨ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ, ਅਲੀ ਸ਼ਬੀਰ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ, ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ ਆਰਿਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਾ, ਸਾਕਿਬ ਖਾਨ, ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ, ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਜੂਨੀਅਰ, ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ।
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