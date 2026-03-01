ETV Bharat / sports

ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

PAK VS SL MATCH RESULT
ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੈਂਡੀ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 65 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 212 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 207 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਦੀਆਂ 31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 76 ਦੌੜਾਂ (2 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 8 ਛੱਕੇ) ਅਤੇ ਪਵਨ ਰਥਨਾਇਕੇ ਦੀਆਂ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 58 ਦੌੜਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਬਰਾਹਿਮ ਅਹਿਮਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਅਫਰੀਦੀ, ਨਸੀਮ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 212/8 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਓਪਨਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਓਪਨਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਓਪਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 176 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਫਰਹਾਨ 60 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਰੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ 42 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 29 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 319 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਛੇਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੂੰ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਰਹਾਨ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 3-33 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ, 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

PAK VS SL SUPER 8
PAKISTAN KNOCKED OUT T20 WORLD CUP
PAK VS SL SCORECARD
ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
PAK VS SL MATCH RESULT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.