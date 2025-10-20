ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਡੈਬਿਊ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ
ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 20, 2025 at 6:28 PM IST
PAK ਬਨਾਮ SA ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਿਫ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਿਫ ਅਫਰੀਦੀ 38 ਸਾਲ ਅਤੇ 299 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੀਰਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 1955 ਵਿੱਚ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਿਰ ਇਲਾਹੀ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।
At 38 years and 299 days, Asif Afridi becomes Pakistan’s third-oldest Test debutant.#AsifAfridi #Pakistancricket pic.twitter.com/FCS17nFpHG— Saleh Ayub (@SALEHAYUB3) October 20, 2025
ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੈਪ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਿਫ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ 57 ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 198 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 36 ਅਤੇ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨੋਮਾਨ ਅਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
Pakistan Test Cap No.260 - Asif Afridi!#PAKvSA #PakCricket pic.twitter.com/RZsBTe6NqS— Rai M. Azlan (@Mussanaf) October 20, 2025
ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ :
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਕਾਇਲ ਵੇਰੇਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ, ਮਾਰਕੋ ਜੌਹਨਸਨ, ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਦਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ, ਇਮਾਮ-ਉਲ-ਹੱਕ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ (ਕਪਤਾਨ), ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ, ਨੋਮਾਨ ਅਲੀ, ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ, ਆਸਿਫ ਅਫਰੀਦੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜੀ 1-0 ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਗੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੱਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 93 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ WTC 2025-27 ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 277 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 183 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।