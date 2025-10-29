ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ
ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 29, 2025 at 10:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ: ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਐਤਵਾਰ (2 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
'ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ'
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੂਲ ਸਟੈਂਡ-ਬਾਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਡੂੰਘੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ'
ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਲਈ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਅੰਤਿਮ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਯੋਜਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡੂੰਘੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵੱਛੇ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਏ। ਹੀਲੀ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨੈੱਟਸ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ - ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੀਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਥ ਮੂਨੀ ਦਸਤਾਨੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੀਲੀ ਖੁਦ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ'
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਾਹਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਸਪਿਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ, ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ ਅਤੇ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ 60 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 10-3 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
'ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ'
ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਡਰਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਜੇਤੂ 171 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੌਸਮ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇਅ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ (ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਓਵਰ ਖੇਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਠਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀਮ, ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਉਲਟਫੇਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ:
ਭਾਰਤ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਉਮਾ ਛੇਤਰੀ (ਵਿਕਟ-ਕੀਪਰ), ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟ-ਕੀਪਰ), ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਅਮਨ, ਸ਼ੋਧਾ, ਸ਼ੋਧਾਨੀ, ਸ਼ੋਧਾਨੀ। ਵਰਮਾ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ (ਕਪਤਾਨ/ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਡਾਰਸੀ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਹੀਥਰ ਗ੍ਰਾਹਮ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ, ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਬੈਥ ਮੂਨੀ, ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ, ਮੇਗਨ ਸ਼ੂਟ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ।