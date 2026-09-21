ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : September 21, 2026 at 7:35 PM IST
Asian Games 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਿਕਸਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੀਮਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
WATCH INDIA DEFEATING PAK 3-0 🇵🇰 pic.twitter.com/xEkgenbAY6 https://t.co/KE7Pm9JF4X— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
ਮਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸੁਤੀਰਥ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਲੀਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 11-3, 11-3, 11-4 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 17 ਸਾਲਾ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਲਸੂਮ ਖਾਨ ਨੂੰ 11-6, 11-7, 11-5 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਫਿਰ, ਸ਼੍ਰੀਜਾ ਅਕੁਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਮਾ ਖਾਨ ਨੂੰ 11-4, 11-4, 11-5 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੈਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
🇮🇳 INDIAN WOMEN TEAM THRASH PAK 🇵🇰 3-0 IN TABLE TENNIS CLASH AT ASIAN GAMES!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
✅ Sutirtha Mukherjee 3-0
✅ Syndrela Das 3-0
✅ Sreeja Akula 3-0
Our Girls didn’t event loose a single set, totally dominated everywhere! 💪
WELL DONE GIRLS! 🔥🔥🔥 https://t.co/gRJ21SxyFy pic.twitter.com/eUhJrbFKsx
ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ
ਮਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 97ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹਰਮੀਤ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ (11-4, 11-3, 11-5) 'ਤੇ 3-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 82ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਸਾਥੀਆਨ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਖਾਨ (11-1, 11-8, 11-9) 'ਤੇ 3-0 ਦੀ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਸ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ 3-0 (11-2, 11-5, 11-7) ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ।
A CLEAN SWEEP ON THE TABLE!— SAI Media (@Media_SAI) September 21, 2026
India stormed past Pakistan 3–0 in the Men’s Team Group F clash at #AsianGames2026, with Harmeet Desai, Sathiyan Gnanasekaran & TOPS Development athlete Payas Jain securing straight-game wins.
🚀 India march into the Round of 16!#Cheer4Bharat… pic.twitter.com/uzl7xqlfpQ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 2 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ 38 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32 ਅਤੇ 23 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
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