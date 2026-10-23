Asian Para Games 2026 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 7 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਸਣੇ ਜਿੱਤੇ ਕੁੱਲ 26 ਮੈਡਲ, ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

Asian Para Games 2026 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 7 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਸਣੇ ਜਿੱਤੇ ਕੁੱਲ 26 ਮੈਡਲ, ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Asian Para Games 2026 Medals Tally: ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 88 ਤਗਮਿਆਂ (20 ਸੋਨ, 26 ਚਾਂਦੀ, 41 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 9:29 AM IST
Asian Para Games 2026 Day 4: ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 5ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ (22 ਅਕਤੂਬਰ) ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਸਮੇਤ 26 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਵਰਨਾ ਰਾਜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੋ F54 ਈਵੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅੰਜਨਾਬੇਨ ਬੰਬਾਡੀਆ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
APG 2026 : THE GLORY GROWS. THE TRI-COLOUR 🇮🇳 FLIES HIGH! INDIA JUMPS TO 4th WITH BOUNDLESS SPIRIT & REMARKABLE TRIUMPHS OF 88 MEDALS, SURPASSING SOUTH KOREA! 21 GOLD 🥇,26 SILVER 🥈,41 BRONZE🥉 MOMENTUM IS UNSTOPPABLE! The medals are multiplying, the celebrations are getting louder, and the tri-colour is soaring higher at the Asian Para Games 2026! With every remarkable performance, Team India is turning ambition into achievement and challenges into extraordinary triumphs. Our para champions are not just adding medals to the tally; they are creating unforgettable moments, redefining excellence, and inspiring an entire nation! #AsianParaGames2026 #TeamIndia #Cheer4Bharat #Praise4Para— SAI Media (@Media_SAI) October 22, 2026
ਸੋਲਾਇਰਾਜ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ T63 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਾਵਿਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ T47 ਦੌੜ ਵਿੱਚ 48.27 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 88 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਸੋਨ, 26 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 41 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸੋਨ, 16 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 18 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ GOLD ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਸੋਲਾਈਰਾਜ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ (T44/T62/T64 ਈਵੈਂਟ) ਵਿੱਚ GOLD ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ 7.15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, 807 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਡੀ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ T44 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 6.34 ਮੀਟਰ (ਇੱਕ ਗੇਮ ਰਿਕਾਰਡ) ਦੀ ਛਾਲ ਅਤੇ 740 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯੁਮਾ ਤਾਮਾਕੀ ਨੇ T64 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 6.89 ਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਛਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ
ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ T63 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 1.89 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਵਰੁਣ ਭਾਟੀ ਨੇ 1.84 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 1.81 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਡੀਅਮ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਅੰਜਨਾਬੇਨ ਬੰਬਾਡੀਆ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਅੰਜਨਾਬੇਨ ਬੰਬਾਡੀਆ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ T47 ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਯੰਤੀ ਬੇਹਰਾ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੰਜੂ 59.97 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਯੰਤੀ 1:00.65 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇੰਥਾਚੋਟ ਸਸੀਰਾਵਨ ਨੇ 1:02.58 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇਜਲਬੇਨ ਡਾਮੋਰ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ, ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ12 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 57.60 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 200 ਮੀਟਰ ਟੀ12 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 142 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਅਲੀਮ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ 19 ਸਾਲਾ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਤੀਜਾ ਤਗਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਤੋਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਇਲ ਨਾਗ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਤੋਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਤੋਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 151-148 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ।
ਸੁਵਰਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਸੁਵਰਣਾ ਰਾਜ ਨੇ 15.66 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅ F54 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੁਵਰਣਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਲਾ ਹਦੀਦੀ 15.45 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਥੀ ਨਗੋਕ ਥੂਏ ਨਗੁਏਨ ਨੇ 14.65 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। F54 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਧੜ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 400 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ S10 ਤੈਰਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਕੀਟੋ ਮਿਨਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਕਪਿਲ 4:38.44 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਾਈ ਦੇ 4:27.44 ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 11 ਸਕਿੰਟ ਪਿੱਛੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਇਜ਼ਦਿਆਰ ਨੇ 4:38.65 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 0.21 ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ।
ਭਾਵੀਨਾ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਵੀਨਾ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਪੈਰਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਡਬਲਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ XD7 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਯੇਓਂਗਜਿਨ ਜਾਂਗ ਅਤੇ ਮਿਗਯੂ ਲੀ ਤੋਂ 1-3 (6-11, 11-8, 5-11, 9-11) ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ।
ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਸਵਾਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ W1 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸੇਨ ਮੇਂਗਕਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਠ ਦੀ 37 ਸਾਲਾ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟ W1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਟੈਟ੍ਰੈਪਲੇਜੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਜਿੱਤੀ
ਸੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ SL3 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਨੋ ਕਵਾਈ ਤੋਂ 7-21, 9-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਗਰ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ SH6 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਗਰ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰੀਨਾ ਮਾਰਲੀਨਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਗਈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਗਤ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਜੋੜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਗਤ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਓਕਟੀਲਾ ਲੇਨੀ ਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਹਿਕਮਤ ਰਮਜ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੇਮਾਂ (21-16, 13-21, 17-21) ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 281 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 168 ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ 113 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 168 ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 56 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ 11 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 111 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਗੋਲਡ, 31 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 51 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।