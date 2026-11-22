IND vs NZ 1st Test: ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ !
IND VS NZ TEST SCORECARD: ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 720 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 22, 2026 at 3:00 PM IST
IND vs NZ 1st Test Day 4: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 166 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 720 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 368 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 352 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 119 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 233 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ 59 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ 27 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਨੂੰ 31 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 720 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (128), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (78), ਕੰਬੋਜ (38), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ (24) ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ (13) ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 720 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ
ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 2004 ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 705 ਦੌੜਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 759 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 726 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 130, ਦੂਜੀ ਲਈ 165, ਤੀਜੀ ਲਈ 91, ਚੌਥੀ ਲਈ 100, ਪੰਜਵੀਂ ਲਈ 68, ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 75 ਅਤੇ 54 ਦੌੜਾਂ।
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ 128 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 153 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਛੱਕੇ ਅਤੇ 10 ਚੌਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਪੰਤ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ SENA ਦੇਸ਼ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਕਿਸੇ SENA ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜੋਹਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਤ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ (107 ਛੱਕੇ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (138 ਛੱਕੇ) ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (136) ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (128) ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੜੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (98), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (85), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ (80), ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (78) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।