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ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਛੇ ਸੈਂਕੜੇ: ਵਨ-ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਬਣਿਆ 27 ਸਤੰਬਰ

ਵਨ-ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 6 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ੈਕੜੇ ਜੜ ਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

VIRAT KOHLI ODI CENTURIES
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 2:35 PM IST

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Six Centuries in Single Day: ਐਤਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ (ODI) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਗਾਏ। ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਨੇ 108 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 108 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 88 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 139 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿਤਾਊ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 9 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 296 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 41.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ) ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ 116 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਲਰ ਮਿਲਰ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 93 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 142 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਚੌਕੇ ਤੇ 9 ਛੱਕੇ ਜੜੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 365 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 49.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 333 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ-ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨ-ਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚ 67 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 126 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਬੈਂਟਨ ਨੇ 105 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 355 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ 29.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 132 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ-ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 223 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ।

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SIX CENTURIES IN SINGLE DAY
ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਸੈਂਕੜੇ
VIRAT KOHLI ODI CENTURY
ਇੱਕੋ ਦਿਨ 6 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ
VIRAT KOHLI ODI CENTURIES

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