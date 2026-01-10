ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਕੋਚ ਜ਼ੇਲੇਜ਼ਨੀ ਹੋਏ ਵੱਖ
Neeraj Chopra Jan Zelezny: ਜਾਨ ਜ਼ੇਲੇਜ਼ਨੀ ਨੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : January 10, 2026 at 9:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਲੀਜੈਂਡ ਜਾਨ ਜ਼ੇਲੇਜ਼ਨੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਐਥਲੀਟ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ। ਜ਼ੇਲੇਜ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲਬਾਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ, ਤਾਲ ਅਤੇ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ।"
Neeraj Chopra splits with his coach Jan Zelenzy. pic.twitter.com/wwQcinS8Dh— Abhijit Deshmukh (@iabhijitdesh) January 10, 2026
"ਨੀਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ"
ਨੀਰਜ ਦੇ ਕੋਚ ਜ਼ੇਲੇਜ਼ਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੀਰਜ ਵਰਗੇ ਐਥਲੀਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 90-ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ; ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ।"
ਜ਼ੇਲੇਜ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ ਨੀਰਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਜ਼ੇਲੇਜ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ ਨੀਰਜ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 90 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਡ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।