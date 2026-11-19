ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਗਾਜ਼, ਓਲੰਪੀਅਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ ਅੰਬੈਸਡਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਜੰਗ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ।
Published : November 19, 2026 at 12:17 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਲੀਗ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ—ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਿੱਸਾ
ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 8 ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 10 ਅਕੈਡਮੀ ਟੀਮਾਂ ਲੀਗ-ਕਮ-ਨਾਕਆਊਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ (ਜਲੰਧਰ), ਨੇਵਲ ਟਾਟਾ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ (ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ), ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇਵਲ ਟਾਟਾ ਹਾਕੀ ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ, ਘੁੰਮਣਹੇੜਾ ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ), ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ (ਸੈਫਈ), ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ (ਸੋਨੀਪਤ), ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਲੈਵਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ (ਮੁੰਬਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੀਗ ਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਹੇੜਾ ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜ਼ਨ-3 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੀਡ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਆਈਕਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇਗਾ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਓਲੰਪੀਅਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਕੈਡਮੀ ਟੀਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਹਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਣ।"