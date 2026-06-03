6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ ?

6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਸਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 12 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਫਾਰਮੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Published : June 3, 2026 at 3:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਤਿੰਨ-ਫਾਰਮੈਟ ਦੌਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀ-20, ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਵੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਲੜੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?
40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੜੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
26 matches, 8 cities and a mega tour from India 👌— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 3, 2026
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ਇਹ ਲੜੀ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20ਆਈ
ਲੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 5 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ
ਟੀ-20 ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 19 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
2026 ਵਿੱਚ 17 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 2027 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੁਵੱਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 2026 ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 17 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ - 22 ਅਕਤੂਬਰ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ
ਦੂਜਾ ਟੀ-20ਆਈ - 24 ਅਕਤੂਬਰ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ
ਤੀਜਾ ਟੀ-20ਆਈ - 27 ਅਕਤੂਬਰ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ
ਚੌਥਾ ਟੀ-20ਆਈ - 30 ਅਕਤੂਬਰ, ਆਕਲੈਂਡ
ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20ਆਈ - 1 ਨਵੰਬਰ, ਹੈਮਿਲਟਨ
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 4 ਨਵੰਬਰ, ਆਕਲੈਂਡ
ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 7 ਨਵੰਬਰ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ
ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 10 ਨਵੰਬਰ, ਹੈਮਿਲਟਨ
ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 13 ਨਵੰਬਰ, ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਨੁਈ
ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 15 ਨਵੰਬਰ, ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਨੁਈ
ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ - 19-23 ਨਵੰਬਰ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ
ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ - 27 ਨਵੰਬਰ-1 ਦਸੰਬਰ, 2026, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ