ETV Bharat / sports

ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, 50ਵੇਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ

ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ 24 ਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜੇਤੂ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Big change at Cincinnati Open
ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cincinnati Open 2026: 24 ਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ 50ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਥਿਆਗੋ ਟਿਰਾਂਟੇ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ 2-6 ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸੈੱਟ 6-4, 6-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਿੰਬਲਡਨ 2026 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਕੋਵਿਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ।

ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ

ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਬੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।" ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ।" ਮੈਚ ਕੁੱਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖਰੀ 32 ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜੋਕੋਵਿਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ

ਜੋਕੋਵਿਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥਿਆਗੋ ਟਿਰਾਂਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੋਵਾਕ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ।" ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੈਂਡਲੁਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ।

TAGGED:

ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ 2026
NOVAK DJOKOVIC NEWS
NOVAK DJOKOVIC CINCINNATI OPEN
ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ
CINCINNATI OPEN 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.