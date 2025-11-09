ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਰੇਂਜ਼ੋ ਮੁਸੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 9, 2025 at 4:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬੀਆਈ ਸਟਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਲੇਨਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਰੇਂਜੋ ਮੁਸੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ 6-4 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ 6-3 ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਤੀ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ 7-5 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
I dedicate this win to the wonderful people of Greece. You support me, you support tennis, you’ve made me feel at home 🙏🏼. Huge gratitude also to everyone who made this beautiful new tournament so special. Σας ευχαριστώ, για όλα— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 8, 2025
To Lorenzo, what an epic battle. Congratulations… pic.twitter.com/hNBWaKv6X9
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਆਪਣਾ 101ਵਾਂ ਕਰੀਅਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। 38 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਬੀਆਈ ਸਟਾਰ 1977 ਵਿੱਚ ਕੇਨ ਰੋਸਵਾਲ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਟੀਪੀ ਈਵੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਫੈਡਰਰ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 72ਵਾਂ ਏਟੀਪੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ 'ਤੇ 71 ਏਟੀਪੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ (24), ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ (37), ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ (53), ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ (64) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਖਿਤਾਬ
- ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ - 72
- ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ - 71
- ਆਂਦਰੇ ਅਗਾਸੀ - 46
ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਰੇਂਜੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।" ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਏਟੀਪੀ ਫਾਈਨਲਜ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।