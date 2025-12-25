ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਖੇਲ ਰਤਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 24 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਇਸ ਸਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : December 25, 2025 at 12:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਡ ਰਤਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਲ ਰਤਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦ
27 ਸਾਲਾ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 2025 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸਰੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ 166 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਲ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਛੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਰਾਜ ਪਿੱਲਈ (1999-2000), ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ (2017), ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ (2020), ਪੀਆਰ ਸ੍ਰੀਜੇਸ਼ (2021), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (2021), ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (2024) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਡੀ, ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖੇਲ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 24 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 24 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਗਾ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਯੋਗਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਿਡਾਰੀ
ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ (ਹਾਕੀ)
ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ: ਤੇਜਸਵਿਨ ਸ਼ੰਕਰ (ਐਥਲੈਟਿਕਸ), ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ (ਐਥਲੈਟਿਕਸ), ਨਰਿੰਦਰ (ਬਾਕਸਿੰਗ), ਵਿਦਿਤ ਗੁਜਰਾਤੀ (ਸ਼ਤਰੰਜ), ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ (ਸ਼ਤਰੰਜ), ਧਨੁਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ (ਡੈਫ ਸ਼ੂਟਿੰਗ), ਪ੍ਰਣਤੀ ਨਾਇਕ (ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ), ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਲ (ਹਾਕੀ), ਸੁਰਜੀਤ ਨਿਸ਼ੋਧਕ (ਹਾਕੀ), ਰੂੜ੍ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ (ਸ਼ਤਰੰਜ) ਖੰਡੇਲਵਾਲ (ਪੈਰਾ-ਸ਼ੂਟਿੰਗ), ਏਕਤਾ ਭਯਾਨ (ਪੈਰਾ-ਅਥਲੈਟਿਕਸ), ਪਦਮਨਾਭ ਸਿੰਘ (ਪੋਲੋ), ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ (ਰੋਇੰਗ), ਅਖਿਲ ਸ਼ਿਓਰਾਨ (ਸ਼ੂਟਿੰਗ), ਮੇਹੁਲੀ ਘੋਸ਼ (ਸ਼ੂਟਿੰਗ), ਸੁਤੀਰਥ ਮੁਖਰਜੀ (ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ), ਸੋਨਮ ਮਲਿਕ (ਕੁਸ਼ਤੀ), ਜੋਗਾਮਿਨੋ ਆਰਤੀਨਾਦ (ਤੈਰਗਸਟਿਨਾ), ਗੈਂਗਸਟੋਨ (ਪਹਿਲਵਾਨ)। ਗੋਪੀਚੰਦ (ਬੈਡਮਿੰਟਨ), ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ (ਹਾਕੀ), ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ (ਅਥਲੈਟਿਕਸ), ਪੂਜਾ (ਕਬੱਡੀ)।