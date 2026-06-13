ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗੀਤ 'ਚ ਵਿਖੇਰਿਆ ਜਲਵਾ,ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗੀਤ 'ਚ ਵਿਖੇਰਿਆ ਜਲਵਾ,ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਇਹ ਗਾਣਾ ਨੋਰਾ ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ।
Published : June 13, 2026 at 7:01 AM IST
FIFA World Cup 2026: ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਟਰੈਕ, ਸੀਰ ਸੀਰ ਹੈ। ਨੋਰਾ ਲਈ, ਇਹ ਟਰੈਕ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਧਿਆਇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਫੀਫਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨੋਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨੋਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਜੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਲਾਕਾਰ ਵੇਜਡ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੀਤ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੌਪ ਗੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੋਰਾ ਦੇ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ "ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੋਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੀ। "ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ," "ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ," ਅਤੇ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ" ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਫ਼ ਇੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਰ ਸੀਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੀਤ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੌਪ ਟਰੈਕ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ "ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਈਬ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੀਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਕਾ ਵਾਕਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਈਫੋਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਰ ਸੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਡਾਂਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੋਰਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਇਰ ਸਿਇਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ।