IPL ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ! SRH ਬਨਾਮ RCB ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ
SRH ਬਨਾਮ RCB ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 23, 2026 at 11:57 AM IST
No Handshakes in IPL: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਮੈਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਆਰਐਚ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 55 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Look at the way Travis Head went to shake hands with Virat Kohli, but Kohli did not shake hands with him back. Seriously, what happened between them? 👀— Sonu (@Cricket_live247) May 23, 2026
I have always seen both of them sharing a good bond during international cricket and even in the IPL. pic.twitter.com/lTrCYyIL20
ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਰਸਿਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ - ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਆਰਸੀਬੀ 256 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮਿੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।" ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹੈੱਡ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਵਿਕਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
#ViratKohli 🆚 #TravisHead 🥵🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) May 22, 2026
Tensions rise in high voltage clash🔥#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #SRHvRCB | LIVE NOW ➡️https://t.co/52qPTW2gSO pic.twitter.com/JOiWaxNW6T
SRH ਨੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 255 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, 46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। RCB ਲਈ, ਰਸਿਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
255 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, RCB 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 200 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 55 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ ਨੇ SRH ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।