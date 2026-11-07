IND vs NZ: ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ ਅਪਡੇਟ

IND vs NZ: ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ ਅਪਡੇਟ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ 47-47 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 7, 2026 at 10:25 AM IST
IND vs NZ 2nd ODI : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 47 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕੀਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ਼ 29 ਦੌੜਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (0), ਵਿਲ ਯੰਗ (6) ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ (11) ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
INCREDIBLE GRAB! 🧤 KL Rahul flies across to pull off a stunning grab as Auqib Nabi picks up his second! 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 7, 2026
ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਚ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਅਭਿਆਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ; ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"- ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ
FIRST ODI WICKET! 🎯 A dream start for Auqib Nabi as he sends Tim Seifert packing for a duck! 👏 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/vVR8am7ydl— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 7, 2026
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ
ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਵਿਲ ਯੰਗ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ।
ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ - ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ - ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 40.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 185 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
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