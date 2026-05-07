ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ?

New Zealand England Test Series 2026: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 8:58 PM IST

New Zealand Test Squad: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ 19 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਓ'ਰੂਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨ ਸੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਸਨ।

ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਕ ਫੋਕਸ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਰੇਅ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਨ ਸੀਅਰਸ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ 16ਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕਾਲ-ਅੱਪ

ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"

ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਫੋਕਸ, ਜੈਮੀਸਨ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਮੈਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੈਸਟ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਬੇਲਫਾਸਟ ਦੇ ਸਟੋਰਮੋਂਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਲਾਰਡਸ (4-8 ਜੂਨ), ਦ ਓਵਲ (17-21 ਜੂਨ), ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ (25-29 ਜੂਨ) ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੰਗਲੈਂਡ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋ-ਥੌਰਪ ਟਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟਰਾਫੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਮਾਰਟਿਨ ਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਥੋਰਪ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਟੀਮ

ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕ ਫਾਲਕਸ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਵਿਲ ਓ'ਰੂਰਕੇ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਈਕਲ ਰੇ, ਰਾਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਬੇਨ ਸੀਅਰਸ (ਸਿਰਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ 16ਵਾਂ ਯਾਤਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ), ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ, ਵਿਲ ਯੰਗ (ਸਿਰਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ)

WTC 2025-27 ਅੰਕ ਸੂਚੀ

ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਇਸ ਸਮੇਂ WTC 2025-27 ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ, ਛੇ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, WTC ਫਾਈਨਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

