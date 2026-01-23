ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਾਹਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਾਲ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।
Published : January 23, 2026 at 5:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ SA20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
🚨 Kyle Jamieson replaces injured Adam Milne in the New Zealand squad for the ICC Men’s T20 World Cup.— Star Sports (@StarSportsIndia) January 23, 2026
Milne suffered an injury while bowling in the #SA20.
ICC Men's #T20WorldCup 2026 👉 Starts FEB 7 pic.twitter.com/c4ROUYZUa5
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਮ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਕੇਪ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਡਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਿਲਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।"
ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012, 2016, 2021 ਅਤੇ 2022 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਡਮ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਦਾ ਟੀ-20 ਕਰੀਅਰ
33 ਸਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਵੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਿਲਨੇ ਨੇ 226 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 23.23 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 7.89 ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ 258 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Wishing Adam all the best for his recovery 🖤— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 23, 2026
Full story at https://t.co/3YsfR1Y3Sm or the NZC app 📲 #T20WorldCup pic.twitter.com/AGvd4HKFRe
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਟੀਮ
ਟੀਮ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ
- 8 ਫਰਵਰੀ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਚੇਨਈ
- 10 ਫਰਵਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ, ਚੇਨਈ
- 14 ਫਰਵਰੀ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
- 17 ਫਰਵਰੀ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੇਨਈ