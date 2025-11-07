ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇਹ 7 ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਥਾਂ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 7, 2025 at 11:12 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ।
ਇਹ ਲੜੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ 7 ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ
ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ (ਪਸਲੀਆਂ), ਫਿਨ ਐਲਨ (ਪੈਰ), ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ (ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ), ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ (ਗਿੱਟੇ), ਵਿਲ ਓ'ਰੂਰਕ (ਪਿੱਠ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ (ਕਮਲੀ), ਅਤੇ ਬੇਨ ਸੀਅਰਸ (ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ) ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਟਿਕਨਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 32 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿਕਨਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।"
Our ODI squad for the Chemist Warehouse ODI Series against Windies Cricket 🫡— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 6, 2025
Full story | https://t.co/hkM4jB7wnA 📲 #NZvWIN pic.twitter.com/hxVskVih3E
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜ਼ੈਕ ਫੌਲਕਸ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਟੌਮ ਲੈਥਮ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 16 ਨਵੰਬਰ
- ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - ਨੇਪੀਅਰ, 19 ਨਵੰਬਰ
- ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - ਹੈਮਿਲਟਨ, 22 ਨਵੰਬਰ