ETV Bharat / sports

ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇਹ 7 ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਥਾਂ

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

New zealand ODI Squad
FILE PHOTO-ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ । (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 11:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ।

ਇਹ ਲੜੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ 7 ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ

ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ (ਪਸਲੀਆਂ), ਫਿਨ ਐਲਨ (ਪੈਰ), ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ (ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ), ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ (ਗਿੱਟੇ), ਵਿਲ ਓ'ਰੂਰਕ (ਪਿੱਠ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ (ਕਮਲੀ), ਅਤੇ ਬੇਨ ਸੀਅਰਸ (ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ) ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਟਿਕਨਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 32 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿਕਨਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜ਼ੈਕ ਫੌਲਕਸ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਟੌਮ ਲੈਥਮ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਵਿਲ ਯੰਗ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

  1. ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 16 ਨਵੰਬਰ
  2. ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - ਨੇਪੀਅਰ, 19 ਨਵੰਬਰ
  3. ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - ਹੈਮਿਲਟਨ, 22 ਨਵੰਬਰ

TAGGED:

NEW ZEALAND ODI SQUAD
ODI SQUAD FOR WEST INDIES SERIES
WEST INDIES SERIES
NEW ZEALAND

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਟੱਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

EXPLAINER: ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੂਰੀ ਖਬਰ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ

ਲੱਭ ਗਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.