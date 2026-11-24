ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਟਿਕਨਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ
IND vs NZ 2nd Test: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
Published : November 24, 2026 at 3:23 PM IST
Blair Tickner ruled out: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ।ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੈਚ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਨਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਟਿਕਨਰ ਹੋਏ ਬਾਹਰ
33 ਸਾਲਾ ਟਿਕਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27.45 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 22 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।
An update to the squad ahead of the second Test against India starting on Friday at Hagley Oval. Wishing Ticks all the best with his recovery 🖤 #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/3dP49g29lv— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 23, 2026
ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਲਈ ਵਾਈਟ- ਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਟੀ- 20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ- ਕਪਤਾਨ), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਸਾਈਂ ਦੀਪ, ਸਾਈਂ ਮੁੰਹਮਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ। ਸਿਰਾਜ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ।
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