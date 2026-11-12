ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ 31 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ
New Zealand Updates ODI Squad: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 12, 2026 at 11:33 AM IST
IND vs NZ ODI Series 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਸਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬ੍ਰੈਟ ਰੈਂਡੇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਕਲਾਰਕਸਨ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਛੇ ਵਨਡੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੈਂਡੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 145 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਏ' ਲਈ ਪੰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
𝐎𝐍𝐄 𝐖𝐈𝐍 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 𝐆𝐋𝐎𝐑𝐘! 🏆 India look to seal the deal, while New Zealand fight to keep the series alive. It's game on! ⚔️ Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI on 13th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 11, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।" ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Hamilton ✅ Travel day ✅ Hello, Tauranga 👋 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/hi1iDsmZxG— BCCI (@BCCI) November 11, 2026
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਲਈ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਭਾਰਤ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਨੁਈ ਦੇ ਬੇ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Welcoming in Brett Randell for his maiden BLACKCAPS call-up 👏 Full squad update HERE - https://t.co/zSPRjIcVK0 📸 @PhotosportNZ https://t.co/4GXR9dzCRb— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 11, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ
ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਟੀਮ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਮਿਚ ਹੇ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਬ੍ਰੈਟ ਰੈਂਡੇਲ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਟੀਮ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੋਸ਼ ਕਲਾਰਕਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਮਿਚ ਹੇ, ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਬ੍ਰੈਟ ਰੈਂਡੇਲ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯਾਕੂਬ ਕੁਮਾਰ, ਠਾਕੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ।
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