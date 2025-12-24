ETV Bharat / sports

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 5 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

IND vs NZ Series 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 12:04 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੈਡਨ ਲੈਨੌਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਨੌਕਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੈਨੌਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਦਿ ਅਸ਼ੋਕ, ਜੋਸ਼ ਕਲਾਰਕਸਨ, ਨਿੱਕ ਕੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੈਮੀਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਨਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਜੈਮੀਸਨ ਸਿੱਧੇ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ20 ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੀ20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੌਇਨ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਸੈਂਟਨਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਵਿਲ ਯੰਗ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਟੌਮ ਲੈਥਮ ਅਤੇ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਸੀਮ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਦੋਵੇਂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਲੈਥਮ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀ20 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਵੱਛੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ SA20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਨਡੇ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ

ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਆਦਿ ਅਸ਼ੋਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੋਸ਼ ਕਲਾਰਕਸਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜ਼ੈਕ ਫੋਕਸ, ਮਿਚ ਹੇਅ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਜੇਡੇਨ ਲੈਨੋਕਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਈਕਲ ਰੇਅ, ਵਿਲ ਯੰਗ।

ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਟੀ-20 ਟੀਮ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜ਼ੈਕ ਫੋਕਸ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਜੇਮਜ਼ ਨੀਸ਼ਮ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਟਿਮ ਰੌਬੀ।

ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 2026 ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • 11 ਜਨਵਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ
  • 14 ਜਨਵਰੀ, ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ
  • 18 ਜਨਵਰੀ, ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ
  • 21 ਜਨਵਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20
  • 23 ਜਨਵਰੀ, ਦੂਜਾ ਟੀ-20
  • 25 ਜਨਵਰੀ, ਤੀਜਾ ਟੀ-20
  • 28 ਜਨਵਰੀ, ਚੌਥਾ ਟੀ-20
  • 31 ਜਨਵਰੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20

NEW ZEALAND SQUAD FOR INDIA TOUR
IND VS NZ 2026 SERIES
NEW ZEALAND TOUR OF INDIA 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ
IND VS NZ SERIES 2026

