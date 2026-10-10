ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਖਿਡਾਰੀ IND ਬਨਾਮ NZ T20I ਲੜੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : October 10, 2026 at 3:35 PM IST
ਆਕਲੈਂਡ: (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਲ ਓ'ਰੂਰਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾ ਓ'ਰੂਰਕ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਓ'ਰੂਰਕ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
News | Will O’Rourke will miss the upcoming tour against India as a precaution, as he continues rehabilitate injuries to his left hamstring and calf. Full story ➡️ https://t.co/WmzQmxq11V #NZvIND https://t.co/Wxr1gjLfx4— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 9, 2026
ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਓ'ਰੂਰਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓ'ਰੂਰਕ ਨੇ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 49 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੌਥਾ ਖਿਡਾਰੀ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੈਕ ਫਾਲਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਕਲਾਰਕਸਨ ਅਤੇ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੈਚ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।