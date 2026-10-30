IND vs NZ 4th T20I: ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ T20I ਹਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 87 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਚੌਥੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 87 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ।
Published : October 30, 2026 at 4:45 PM IST
IND vs NZ 4th T20I: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਚੌਥੇ T20I ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 87 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, T20I ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। 260 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 172/9 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
A night to remember in the City of Sails 👌 #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/fQfGlHGVWu— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 30, 2026
ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ T20I ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ (ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
New Zealand win by 87 runs in Auckland. Our focus shifts to the 5th T20I in Hamilton on Sunday. Scorecard ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mZccr7XMfl— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਟੀਮ 259/7 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈਲ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਭਾਰਤ (ਖੇਡ ਰਹੀ ਟੀਮ): ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ।
#TeamIndia opt to bowl first at Eden Park. Ishan Kishan and Mayank Yadav back in the XI. Updates ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #NZvIND https://t.co/9PxADM0gvq— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਖੇਡ ਰਹੀ ਟੀਮ): ਫਿਨ ਐਲਨ, ਟਿਮ ਸਾਈਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਬੇਵੋਨ ਜੈਕਬਸ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਐਡਮ ਮਿਲਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ।