ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੇਠਾਂ
ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ।
Published : December 12, 2025 at 2:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
A clinical performance from New Zealand in the second Test against West Indies in Wellington as they open up 1-0 lead in the three-match series 💪#WTC27 | #NZvWI 📝: https://t.co/S6X98LZHV6 pic.twitter.com/GG0zGgQB8K— ICC (@ICC) December 12, 2025
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਰੇਅ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 205 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (47) ਅਤੇ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ (44) ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (60) ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੇਅ (61) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 278 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 73 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੀਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਰੇਅ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 128 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵੇਮ ਹਾਜ 35 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।
The BLACKCAPS get the result here in Wellington 🙌— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 12, 2025
The third and final Tegel Test v the West Indies starts in Tauranga on the 18th of December, see you there!#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/8b7EtM6Dvm
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 56 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਡੇਵਿਨ ਕੌਨਵੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ 28 ਅਤੇ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੇ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (WTC) ਚੱਕਰ 2025-27 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
New Zealand advance to equal third spot after a comprehensive win in Wellington against the West Indies 💪#WTC27 | #NZvWI ✍️: https://t.co/UjPfevoi17 pic.twitter.com/9hkNmAWbxX— ICC (@ICC) December 12, 2025