IND vs NZ Final: 'ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ...', ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

Mitchell Santner Press Conference: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

IND vs NZ Final
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 8:00 PM IST

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਸੀਸੀ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।"

ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਤੀ ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਮੈਂਟਮ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।"

ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫਾਈਨਲ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਈਸੀਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜ ਆਈਸੀਸੀ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਫਿਰ ਸੈਂਟਨਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਜਿਸਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੈਚ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਸੈਂਟਨਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਵਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 160 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ 250 ਨੂੰ 220 ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸਿਖਰ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਟੀ-20 ਮੈਚ ਅਕਸਰ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਨਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਟਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ।

ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।" ਸੈਂਟਨਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।"

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਫਾਈਨਲ ਨੀਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰਥਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

