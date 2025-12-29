ETV Bharat / sports

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਡੱਗ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।

DOUG BRACEWELL CRICKET CAREER
ਟਿਸ ਸਾਊਥੀ ਡੱਗ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਅਤੇ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 1:16 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਡੱਗ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ 28 ਟੈਸਟ, 21 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 20 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 35 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 150 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ,"

"ਮੈਂ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜੋ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ।"- ਡੱਗ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ

ਡੱਗ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਡੱਗ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 2013 ਵਿੱਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 74 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 20 ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਬਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇ ਹਨ।

ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਕਰੀਅਰ

ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਆਧੁਨਿਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4,000 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 400 ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲੀਟ ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,029 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 258 ਵਿਕਟਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਲਈ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲਰਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ

ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਐਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨੌਰਥੈਂਪਟਨਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਡੇਅਰਡੇਵਿਲਜ਼ (ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼) ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ SA20 ਲੀਗ 2024 ਵਿੱਚ ਜੋਬਰਗ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਗਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ।

