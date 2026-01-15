ETV Bharat / sports

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ,7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 285 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 47.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

New Zealand vs India
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ (IANS PHOTO)
Published : January 15, 2026

IND vs NZ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਹੁਣ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਦ 131 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲ ਯੰਗ ਦੀਆਂ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੇ 47.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 285 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 162 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

'ਲੜੀ ਹੁਣ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ'

ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 117 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਯੰਗ ਨੇ ਵੀ 98 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 87 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਲੜੀ ਹੁਣ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮਹਨਤ ਉੱਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 284 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 92 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਬਾਦ 112 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ, ਜਡੇਜਾ (27 ਦੌੜਾਂ) ਨਾਲ 73 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੈੱਡੀ (20 ਦੌੜਾਂ) ਨਾਲ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ।

'ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 56, ਰੋਹਿਤ ਨੇ 24, ਕੋਹਲੀ ਨੇ 23, ਅਈਅਰ ਨੇ 8 ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਡਨ ਲੈਨੋਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

IND vs NZ 2nd ODI: ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਵਿਲ ਯੰਗ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੇਅ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜ਼ੈਕਰੀ ਫੌਲਕਸ, ਜੇਡੇਨ ਲੈਨੋਕਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ।

