ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 183 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ 17.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
Published : February 8, 2026 at 6:11 PM IST
NZ vs AFG T20 World Cup 2026: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 183 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
'ਰਿਕਾਰਡ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ-20ਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਰਨ ਚੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 176 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਿੱਚ ਆਮ ਚੇਪੌਕ ਪਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ।
#TimSeifert’s gritty half-century steadies New Zealand after early setbacks, as the Blackcaps pull off their highest-ever T20 World Cup chase to begin the tournament with a win. 🎉— Star Sports (@StarSportsIndia) February 8, 2026
ICC Men's #T20WorldCup | #ENGvNEP | LIVE NOW 👉 https://t.co/dABzR5eM25 pic.twitter.com/rO6Th3MYqD
'ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ'
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੋਰ 14/2 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਫਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਿਰਫ਼ 42 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
'ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ 182/6 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ'
ਅਫਗਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਦੀਕਉੱਲਾ ਅਟਲ ਨੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨਉੱਲਾ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਨੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਅਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
Right in the slot and sent packing! 🔥@MitchellSantner launches it over long-off for a maximum!— Star Sports (@StarSportsIndia) February 8, 2026
ICC Men’s #T20WorldCup | #NZvAFG | LIVE NOW 👉 https://t.co/yo60Xej4AW pic.twitter.com/sRxQo3RMih
ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਡੈਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ +1.162 ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।