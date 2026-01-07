ETV Bharat / sports

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ,ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

NEW ZEALAND T20 WORLD CUP SQUAD
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 7, 2026 at 4:30 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਾਲ-ਅਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ:
31 ਸਾਲਾ ਡਫੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2025 ਵਿੱਚ 36 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 81 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਹੈਡਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 79 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ।

ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਫਿਟ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਫਿਨ ਐਲਨ (ਉਂਗਲ/ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ), ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ (ਗਿੱਟੇ), ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ , ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਐਡਕਟਰ) ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸਪਿਨ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਯੂਨਿਟ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਮ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਪਿਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20I ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਅਤੇ ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਮੀ ਨੀਸ਼ਮ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ'

ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਮਾਹਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਅਤੇ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਬਾਪ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ:
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ।

ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ: ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ

ਭਾਰਤ ਲੜੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਦਲਾਅ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਮ ਰੌਬਿਨਸਨ, ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ, ਜੈਕ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਫਿਨ ਐਲਨ ਅਤੇ ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ:
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜੈਕ ਫੋਕਸ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਟਿਮ ਰੌਬਿਨਸਨ।

IND ਬਨਾਮ NZ 2026 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

  • 11 ਜਨਵਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ
  • 14 ਜਨਵਰੀ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ
  • 18 ਜਨਵਰੀ, ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ
  • 21 ਜਨਵਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ
  • 23 ਜਨਵਰੀ, ਦੂਜਾ ਟੀ-20ਆਈ
  • 25 ਜਨਵਰੀ, ਤੀਜਾ ਟੀ-20ਆਈ
  • 28 ਜਨਵਰੀ, ਚੌਥਾ ਟੀ-20ਆਈ
  • 31 ਜਨਵਰੀ, 5ਵਾਂ ਟੀ-20I

