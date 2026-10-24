IND A vs NZ A:ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ 113 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਸਣੇ 5 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 0 'ਤੇ ਆਊਟ!
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ।
Published : October 24, 2026 at 10:59 AM IST
IND A vs NZ A 1st Unofficial Test : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਟੀਮਾਂ ਲਿੰਕਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 113 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
New Zealand A Men take-on an India A side featuring Yashasvi Jaiswal, Washington Sundar and Rishabh Pant in three Four-Day matches, starting tomorrow in Lincoln. Watch all matches LIVE on NZC YouTube 📺 https://t.co/HS0sTWVgfF— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 23, 2026
ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ
ਲਿੰਕਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ 39.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 17 ਦੌੜਾਂ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਾਡਿੱਕਲ ਨੇ 32 ਦੌੜਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇ ਨੇ 1 ਦੌੜ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੇ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਭਾਰਤ ਏ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਦ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਈਮਨ ਕੀਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 11.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮੇਡਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜੈਕ ਗਿਬਸਨ ਨੇ ਵੀ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
New Zealand A have elected to bowl against India A in the first four-day game of the series! Follow The Scores ▶️ https://t.co/mw7nuHWltD #NZAvINDA— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਰਹੇ ਫਲਾਪ
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਸੇ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ-ਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਸ ਮਾਰੀਉ 48 ਅਤੇ ਕਰਟਿਸ ਹੇਫੀ 21 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਏ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਕਪਤਾਨ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ।
ਭਾਰਤ ਏ ਸਕੁਐਡ
ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ (ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਲਈ)।
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