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ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਕਸ ਨੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਕਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ NBA 2026 ਫਾਈਨਲਜ਼ ਮੈਚ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

NBA 2026
ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਕਸ ਨੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 6:27 PM IST

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NBA 2026 Final: ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਕਸ ਨੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਸਪਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤ NBA ਫਾਈਨਲਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, 53 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ NBA ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਜੇਸਨ ਬਰੂਨਸਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਫਾਈਨਲਜ਼ ਦੇ ਗੇਮ 5 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 45 ਅੰਕ ਬਣਾਏ, ਫਾਈਨਲਜ਼ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਲੇਕਰਸ ਉੱਤੇ 1970 ਦੇ NBA ਫਾਈਨਲਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਗੇਮ 3 ਵਿੱਚ ਵਿਲਿਸ ਰੀਡ ਦੇ 38 ਅੰਕ ਤੋੜੇ।

ਨਿਕਸ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਰੂਨਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ।"

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਕਸ ਦੇ ਐਨਬੀਏ 2026 ਫਾਈਨਲਜ਼ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਬਜ਼ਰ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਕਈ ਸਮੂਹ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ, ਜਨਤਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਿਆ।

ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ

ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਮਿਡਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਰੇਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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NBA 2026 FINAL
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