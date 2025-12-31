ETV Bharat / sports

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡੇਗੀ ਇੰਨੇ ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ?

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡੇਗੀ ਇੰਨੇ ਮੈਚ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 31, 2025 at 8:09 PM IST

New Year 2026: ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 2026 ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ 2026

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੀਵੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣਮ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ 2026

ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪਾਸੋਂ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੇ ਲਿਖਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਮ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ 2026

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀ20 ਸੀ ਹੋਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਨਿਊ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਅਨ 2026

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਗੀ। ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੀ ਬਾਰ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਤਰਾਜ ਗਾਏ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੇਡਲ ਜੀਤਾ।

ਵੇਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਬਣਮ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ 2026

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, तब टीम इंडिया वेस्टइंडीज की मेजबानी भी करेगी। ਕੈਰੇਬਿਆਈ ਟੀਮ ਇਸ ਟੂਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲਾਂ ਦੀ ਟੀ20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਗੀ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਣਾਮ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ 2026

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਹਿ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਟਨ ਗਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣਮ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ 2026

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 2026 ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ, ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੀ20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।

