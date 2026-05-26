ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ! ਗੁਰਵਿੰਦਰਵੀਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਕੇ, ਅਤੇ ਤੇਜਸਵਿਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ 29ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Published : May 26, 2026 at 9:14 PM IST
ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: 22 ਤੋਂ 25 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮੋਰਾਬਾਦੀ ਦੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 29ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਧਿਆਇ ਬਣ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਮੀਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਲਡ ਤੱਕ, ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੀਮੇਸ਼ ਕੁਜੁਰ ਨੇ 10.15 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ, ਐਂਸੀ ਸੋਜਨ ਨੇ 6.75 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 10,000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੋ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਮਰ ਥ੍ਰੋ, ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 3,000 ਮੀਟਰ ਸਟੀਪਲਚੇਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਦਿਖੀ ਰਫਤਾਰ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 11 ਈਵੈਂਟਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ, 400 ਮੀਟਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ 1500 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਡੇਕੈਥਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ
ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 10.09 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 10.17 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਨੀਮੇਸ਼ ਕੁਜੂਰ ਦੇ 10.18 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਮੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 10.16 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਚ, ਜੇਮਜ਼ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੀਮੇਸ਼ ਕੁਜੁਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 10.20 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਣਵ ਪ੍ਰਮੋਦ 10.29 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਕੇ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 44.98 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 45 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 45.12 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 45-ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੋਲ ਵਾਲਟ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵ ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ 5.45 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਸ਼ ਅਨਿਲ ਕੁਸਾਰੇ ਨੇ 2.28 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਮ ਨੇ 2.22 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 8.08 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਯਸ਼ਾਸ ਪੀ ਨੇ 50.05 ਸਕਿੰਟ ਅਤੇ ਐਨਸੀਓਈ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 49.93 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 110 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲਸ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤੇਜਸ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿਰਸੇ ਨੇ 13.50 ਸਕਿੰਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਕ ਐਮ ਨੇ 13.52 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਤੇਜਸਵਿਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਡੇਕੈਥਲੋਨ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤੇਜਸਵਿਨ ਸ਼ੰਕਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 8057 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡੈਕੈਥਲੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 8000 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 7947 ਅੰਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਜਸਵਿਨ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 7787 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਐਫਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ , ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਮਲਟੀ-ਈਵੈਂਟ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਵਿੱਚ 20.46 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ 20.07 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਯਸ਼ਾਸ ਪੀ ਨੇ 49.00 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਟੀ 49.06 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਮ ਲੋਹਾਕਰੇ ਨੇ 81.71 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 82.61 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚਿੱਤਰਾਵੇਲ ਨੇ 17.08 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਨੀਮੇਸ਼ ਕੁਜੁਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 200 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 20.64 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 800 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਦੇਸ਼ਨਾ ਐੱਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ 100 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ 400 ਮੀਟਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ 1500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਬਾਰਾਨਿਕਾ ਏਲਾਂਗੋਵਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੋਲ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ 4.10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪ ਵਿੱਚ 13.64 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿਆਤੀ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ 1.82 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਰਾਂਚੀ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ
ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਧੂਕਾਂਤ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 29ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਟਰੈਕ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। - ਮਧੂਕਾਂਤ ਪਾਠਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (AFI)।
