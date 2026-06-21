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ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਟਾਪ 'ਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ

ਬ੍ਰੋਬੀ ਦੇ ਗੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੀ।

Brobbey's goals in FIFA
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 11:35 AM IST

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ਹਿਊਸਟਨ: ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਬ੍ਰੋਬੀ ਅਤੇ ਕੋਡੀ ਗੈਕਪੋ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਬੀ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਕੋਚ ਰੋਨਾਲਡ ਕੋਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡਿਆ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ।" ਗੈਕਪੋ ਨੇ ਹਾਫਟਾਈਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਲੀਡ ਨੂੰ 3-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 47ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਨਜ਼ਲ ਡਮਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 54ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬ੍ਰੋਬੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।

ਗੈਕਪੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸੀ।"

5-1 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਸਵੀਡਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਡੱਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਰ 1950 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ 7-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕੋਚ ਗ੍ਰਾਹਮ ਪੋਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਡੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।'

"ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡਿਆ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।" ਡੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਾਈਡ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਬੀ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਚ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਗੈਕਪੋ ਨੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਬੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਘਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ

ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਏ ਐਂਥਨੀ ਏਲਾਂਗਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 89ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸੇਂਸੀਓ ਸੋਮਰਵਿਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। 5-1 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੁਣ 2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਵੀਡਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਡਮਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 17ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੋਮੈਨ ਨੇ ਬ੍ਰੋਬੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ ਸੀ।

ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਲੀਡ ਨੂੰ 2-1 ਤੱਕ ਵਧ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਫਿੱਟ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ," 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਂਥਨੀ ਏਲਾਂਗਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਲੀਡ ਨੂੰ 4-1 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਵੀਡਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਾਰਟ ਵਰਬਰੂਗਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਚਾਓ ਕੀਤੇ। 44ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਫ ਲਾਗਰਬੀਲਕੇ ਦੇ ਹੈਡਰ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਲੀਡ ਨੂੰ 2-1 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਫਸਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਗਰਬੀਲਕੇ ਇੱਕ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੁਲੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਰਨ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ "ਕਾਉਂਟ" (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਖਿਤਾਬ) ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ - ਰਾਜਾ ਵਿਲੇਮ-ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੂਟ ਤੋਂ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੋਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ," 68,777 ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਿਊਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਢਾਈ ਮੀਲ ਦੇ "ਔਰੇਂਜ ਫੈਨਵਾਕ" ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸੈਂਸੀਓ ਸਮਰਵਿਲ, ਜਿਸਨੇ ਗੈਕਪੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ 89ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ NBA ਸਟਾਰ ਸਟੀਫ ਕਰੀ ਦੇ "ਨਾਈਟ-ਨਾਈਟ" ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰਵਿਲ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕੋਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ,"। ਸਵੀਡਨ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਉਸੇ ਰਾਤ ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।

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