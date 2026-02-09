ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਰਿਆ ਨੇਪਾਲ,ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ

ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਰਿਆ ਨੇਪਾਲ,ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
Published : February 9, 2026 at 10:29 AM IST
T20 World Cup 2026:ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ (8 ਫਰਵਰੀ) ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ENG ਬਨਾਮ NEP: ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ
ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੁੱਪ C ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 184 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਤੱਕ ਮੈਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਫਸਵੇਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਆਖਰੀ 7 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 180 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
'ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼'
ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਪੌਡੇਲ (34 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 39), ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ (29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 44) ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ ਬਾਮ (20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 39) ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਨੇਪਾਲ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 10 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ਼ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 183 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 176 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
SL ਬਨਾਮ IRE: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮੈਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 20 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 87/4 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਕਾਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 19 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ ਦੇ 43 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 56 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 163/6 ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
