ETV Bharat / sports

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪੰਜ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਪੱਕੀ

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪੰਜ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ZURICH DIAMOND LEAGUE
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਵੈਂਟ - ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ - ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਸਾਨੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 88.05 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 85.69 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 12 ਅੰਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਲੁਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ।

ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤੀ?

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰੁਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥੀਰਾਗੇ ਨੇ 92.07 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰ 90 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ 88 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥ੍ਰੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ 86.93 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਵੇਗਨਰ ਨੇ 85.16 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਹਰ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਮੀਟ ਵਿੱਚ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਤ, ਛੇ, ਪੰਜ, ਚਾਰ, ਤਿੰਨ, ਦੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)। ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਛੇ ਐਥਲੀਟ ਫਾਈਨਲ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ) ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ

  • ਰੁਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਾਥੀਰਾਜ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) - 39 ਅੰਕ
  • ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ (ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ) - 35 ਅੰਕ
  • ਕੇਸ਼ੌਰਨ ਵਾਲਕੋਟ (ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ) - 23 ਅੰਕ
  • ਕਰਟਿਸ ਥੌਮਸਨ (ਅਮਰੀਕਾ) - 20 ਅੰਕ
  • ਜੂਲੀਅਸ ਯੇਗੋ (ਕੀਨੀਆ) - 13 ਅੰਕ
  • ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ (ਭਾਰਤ) - 12 ਅੰਕ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ZURICH DIAMOND LEAGUE
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ
ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ
DIAMOND LEAGUE JAVELIN THROW
NEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE FINAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.