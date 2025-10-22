ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਣੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖਿਤਾਬ
Neeraj Chopra Lieutenant Colonel: ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਓਏਐਸ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਕੌਣ ਹਨ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ?
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੰਡਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
#WATCH | Delhi | Olympic medallist javelin thrower Neeraj Chopra conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Indian Army, in the presence of Defence Minister Rajnath Singh and COAS General Upendra Dwivedi pic.twitter.com/bjLwuvoSLj— ANI (@ANI) October 22, 2025
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਦਸੰਬਰ, 1997 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੰਡਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਨੀਰਜ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਸਰੋਜ ਦੇਵੀ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ।
ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਨੀਰਜ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ, ਨੀਰਜ ਨੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨੀਰਜ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਜੈਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜੂਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
- ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, 87.58 ਮੀਟਰ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
- ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2018 (ਜਕਾਰਤਾ): ਸੋਨ ਤਗਮਾ।
- 88.06 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2018: ਸੋਨ ਤਗਮਾ।
- ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2022: ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ।
- ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2023 (ਬੁਡਾਪੇਸਟ): ਸੋਨ ਤਗਮਾ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਬਣਿਆ।
- ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ 2022: ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ।
ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
- 2018 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ
- ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ (2021)
- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ (2022)