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CWG 2026: ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਚਾਂਦੀ, ਯਸ਼ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ

ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਕਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ।

Neeraj Chopra bags silver for javelin throw
ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 10:35 AM IST

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ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਬੁਆਏ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰੁਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥੀਰਾਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 89.75 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੂਡੋ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਨੇ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ 85.83 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਾਊਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਥ੍ਰੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਤਗਮਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 85.41 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। 24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ 83.72 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ

ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਬਲ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜੂਡੋ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਕਾਟਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਾ-ਅਰੀ (10-0) ਦੁਆਰਾ ਹਰਾ ਕੇ।

ਯਾਮਿਨੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਮਿਤਾ ਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੇਡੀ ਕਵੈਚ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਤੇਜਸਵਿਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਕੈਥਲੋਨ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਮਲਟੀ-ਸਪੋਰਟ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਯਾਮਿਨੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਏਸੇਲੀਆ ਟੋਪਰਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਰ ਗਈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ: ਨੀਰਜ

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂਯਸ਼ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'

ਯਸ਼ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਗਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ - ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੌਲੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਮੇਰਾ ਥਰੋਅ ਲਗਭਗ 81.3 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 82 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 82 ਮੀਟਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।' ਪੰਜਵੇਂ ਥਰੋਅ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਥਰੋਅ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਸੀ।"

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