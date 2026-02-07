ETV Bharat / sports

ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਾਊਂਡਰੀ: ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੌਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ?

T20 World Cup 2026: ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।

T20 WORLD CUP STARTED WITH BOUNDARY
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਾਊਂਡਰੀ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਲੰਬੋ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਸਿੰਹਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 19.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 147/10 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 19.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੌਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਚੌਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ?

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੌਨ ਪੋਲਕ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ

  • 2007 - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (WI) ਬਨਾਮ ਸ਼ੌਨ ਪੋਲਕ (SA), 4 ਦੌੜਾਂ
  • 2009 - ਰਵੀ ਬੋਪਾਰਾ (ENG) ਬਨਾਮ ਡਰਕ ਨੈਨਸ (NED), 4 ਦੌੜਾਂ
  • 2012 - ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮੁਨਾਵੀਰਾ (SL) ਬਨਾਮ ਕਾਇਲ ਜਾਰਵਿਸ (ZIM), 4 ਦੌੜਾਂ
  • 2024 - ਆਰੋਨ ਜੌਨਸਨ (CAN) ਬਨਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ (USA), 4 ਦੌੜਾਂ
  • 2026 - ਮਾਈਕਲ ਲੇਵਿਟ (NED) ਬਨਾਮ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ (PAK), 4 ਦੌੜਾਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚਿਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 3 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 1 ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 19.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਲਈ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
NED VS PAK T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026 STARTED
ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
T20 WORLD CUP STARTED WITH BOUNDARY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.