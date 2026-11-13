IND vs NZ: ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 244 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਲਈਆਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ
India's biggest defeat in ODI: ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ।
Published : November 13, 2026 at 4:32 PM IST
IND vs NZ 4th ODI: ਵਿਲ ਯੰਗ ਦੀ 125 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 244 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 333 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ 26.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ (Matt Henry) ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ (Player of the Match) ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ (Matthew Fisher) ਨੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 245 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 299 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ 54 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
TRIPLE-WICKET MAIDEN! 😳 Matt Henry couldn't have scripted a more explosive start! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/9gipGvgUIw— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹਾਰਾਂ (ਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)
245 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ 2000
244 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਾਨੁਈ 2026
214 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੁੰਬਈ ਡਬਲਯੂਐਸ 2015
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ 290 ਦੌੜਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿੱਤਾਂ (ਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)
290 ਦੌੜਾਂ - ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਐਬਰਡੀਨ 2008
244 ਦੌੜਾਂ - ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਾਨੁਈ 2026
210 ਦੌੜਾਂ - ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ, ਦ ਓਵਲ 2004
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 333 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ (Rohit), ਕੋਹਲੀ (Kohli) ਅਤੇ ਅਈਅਰ (Iyer) ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹੈਨਰੀ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
ਇਹ ਝਟਕਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 21, ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ 21 ਅਤੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੇ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 9.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6/27 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਨਬੀ, ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਈਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 333 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਓਪਨਰ ਵਿਲ ਯੰਗ ਨੇ 125 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਨੇ 58 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨ ਐਲਨ ਨੇ 41 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਕਿਬ ਨਬੀ (Aqib Nabi), ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ (Gurnoor Brar) ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (Akshar Patel) ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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