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ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਜੜਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ, 7 ​​ਛੱਕੇ ਅਤੇ 17 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ 160 ਦੌੜਾਂ

IND U19 vs UAE U19: ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ UAE ਨੂੰ 310 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

IND VS UAE U19 ASIA CUP 2026
ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਜੜਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ (ACC X Handle)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2026 at 3:01 PM IST

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Aryavir Sehwag Century: ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 309 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਆਰਿਆਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 168 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਕੇ ਵਿਨੀਤ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਵਾਗ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, 69 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਟ ਲਈ 183 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ 309 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਅਰਜੁਨ ਰਾਜਪੂਤ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ ਨੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਨ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਵਯ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ 'ਚ
ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 129 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਆਰਿਆਵੀਰ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ 208 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।

TAGGED:

IND VS UAE U19 ASIA CUP 2026
IND VS UAE U19
ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ
ਸਹਿਵਾਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ
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