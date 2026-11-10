ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਜੜਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ, 7 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 17 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ 160 ਦੌੜਾਂ
IND U19 vs UAE U19: ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ UAE ਨੂੰ 310 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 3:01 PM IST
Aryavir Sehwag Century: ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 309 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Leading the charge at the top of the order 👊 An impressive 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 by Aaryavir Sehwag 💯 Updates ▶️ https://t.co/M0EJVCkM56 #MensU19AsiaCup https://t.co/lntDRlo5F2— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਆਰਿਆਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 168 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਕੇ ਵਿਨੀਤ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਵਾਗ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, 69 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਟ ਲਈ 183 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ 309 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਅਰਜੁਨ ਰਾਜਪੂਤ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ ਨੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਨ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਵਯ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Aaryavir’s blockbuster knock has taken India to the brink of a semi-final spot. The UAE batters will need something special from here to pull off a heist and keep their hopes alive 🤔 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvUAE #ACC https://t.co/lEiGgyKLrm— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 10, 2026
ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ 'ਚ
ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 129 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਆਰਿਆਵੀਰ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ 208 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।