ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 28.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

IND U19 VS BAN U19
ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 18 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 6:51 AM IST

2 Min Read
ਬੁਲਾਵਾਯੋ (ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ): ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 18 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਕਵਰਥ-ਲੂਈਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 28.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।

ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਬਣੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ

ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਹਾਨ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 48.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 238 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 67 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 72 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ ਦੀਆਂ 80 ਦੌੜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ - ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਹੁਣ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਜਵਾਦ ਅਬਰਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਵਾਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਹਕੀਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

IND U19 ਬਨਾਮ BAN U19: ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਵੰਸ਼ ਪੰਗਾਲੀਆ, ਆਰਐਸ ਅੰਬਰੀਸ, ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਡਰ 19 ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਫਤ ਬੇਗ, ਜਵਾਦ ਅਬਰਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਹਕੀਮ ਤਮੀਮ (ਕਪਤਾਨ), ਕਲਾਮ ਸਿੱਦੀਕ ਅਲੀਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ੀਨ ਹੋਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੀਦ ਹਸਨ ਫੈਜ਼ਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੀਊਨ ਬਸੀਰ ਰਤੁਲ, ਸ਼ੇਖ ਪਾਵੇਜ਼ ਜੀਬੋਨ, ਅਲ ਫਹਾਦ, ਸਾਦ ਇਸਲਾਮ ਰਾਜ਼ੀਨ, ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਈਮੋਨ।

