ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ 13 ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਦੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਨੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਡਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਲ (ਆਰਟੀਪੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੋਪ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰ (ਡੀਸੀਓ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਡਾ (NADA) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, NADA ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਡ ਟੈਸਟ' ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੂੰ ''Where About Failure'' (ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ) ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਅਤੇ ICC ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ IPL ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ

ਹੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NADA ਦੇ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਧਾਰਾ 2.4) ਦੇ ਤਹਿਤ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ 'ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ' (ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ/ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ) ਇੱਕ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NADA ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ (ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ) ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 60 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਖੁੰਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NADA ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ 13 ਕ੍ਰਿਕਟਰ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, NADA ਦੀ RTP ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 13 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 348 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ T20 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਅਤੇ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਨਾਡਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗੇ।" ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੂਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਕਟ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ।" ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2028 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

