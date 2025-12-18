ETV Bharat / sports

ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਾਨ ਮੈਕਗ੍ਰਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਉਪਲੱਬਧੀ

ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ।

LYON SURPASSES GLENN MCGRATH
ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ,ਮਹਾਨ ਮੈਕਗ੍ਰਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਉਪਲੱਬਧੀ (AP)
AUS ਬਨਾਮ ENG ਐਸ਼ੇਜ਼ 2025: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰ ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2025 ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨ ਡਕੇਟ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 564 ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੇਨ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ ਦੀਆਂ 563 ਸਨ। ਲਿਓਨ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ (708) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ

  • 800 - ਮੁਥੱਈਆ ਮੁਰਲੀਧਰਨ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)
  • 708 - ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
  • 704 - ਜੇਮਜ਼ ਐਂਡਰਸਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ)
  • 619 - ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ (ਭਾਰਤ)
  • 604 - ਸਟੂਅਰਟ ਬਰਾਡ (ਇੰਗਲੈਂਡ)
  • 564* - ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
  • 563 - ਗਲੇਨ ਮੈਕਗ੍ਰਾ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)

ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟੂਅਰਟ ਬ੍ਰਾਡ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੁਥਈਆ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

'ਪਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ'

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਓਨ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਓਹੀ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਰ ਸੀ। "ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ 'ਤੇ ਰੋਲਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਗਲੇਨ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।'

ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ 2011 ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 142 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਅਤੇ 30 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 564 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਿਨਰ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿਓਨ ਨੇ 29 ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ
ਮਹਾਨ ਮੈਕਗ੍ਰਾ
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ
AUS VS ENG ASHES 2025
LYON SURPASSES GLENN MCGRATH

